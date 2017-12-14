ABD'de perakende satışlar yükselişini 3. aya taşıdı
ABD’de perakende satışlar, geçen ay beklentilerin 2 katından fazla artışla yüzde 0,8 yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, kasımda önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 492,7 milyar dolara çıktı. Yükselişini 3'üncü aya taşıyan perakende satışlara yönelik artış beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeydi.
"Şükran Günü", "Kara Cuma" ve "Siber Pazartesi" alışverişlerinin desteklediği perakende satışlar, beklentileri aşarak sektörün tatil dönemine iyi bir başlangıç yaptığına işaret etti.
Kasımda otomobil hariç perakende satışlar yüzde 1 yükselerek yüzde 0,7'lik artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Bu arada, ekim ayına ait perakende satışlardaki artış yüzde 0,2’den yüzde 0,5’e revize edildi.
Kaynak: AA