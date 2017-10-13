ABD'de perakende satışlar yüzde 1,6 arttı
ABD'de ağustos ayında perakende satışlar beklentilerin hafif altında yüzde 1,6 arttı. Piyasaların beklentisi yüzde 1,7 artış olacağı yönündeydi.
ABD'de ağustos ayında perakende satışlar beklentilerin hafif altında artış gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, perakende satışlar bu dönemde yüzde 1,6 arttı. Piyasaların beklentisi yüzde 1,7 artış olacağı yönündeydi.
Perakende satışlarda yıllık yüzde 4,4 artış yaşandı. Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlar aylık yüzde 1,0 arttı. Beklentiler yüzde 0,8 artış olacağına işaret ediyordu.
Çekirdek perakende satışlar yıllık yüzde 4,6 artış gösterdi. Benzin satışları yüzde 5,8 artarken, otomobil ve benzin hariç satışlarda yüzde 0,5 yükselme kaydedildi.
Bir sonraki veri 15 Kasım'da açıklanacak.