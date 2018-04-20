ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

20 Nisan 2018

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.



Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 14-20 Nisan döneminde ABD'de 5 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.



Böylece geçen hafta 815 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 820'ye yükseldi. Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı da son 13 haftada 11 kez artış göstermiş oldu.



Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında hafif düşüş görüldü.



TSİ 20.15'te, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 kayıpla 73,64 dolardan işlem gördü.



Aynı saatte ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 düşüşle 68,05 dolar seviyesindeydi.

Kaynak: AA