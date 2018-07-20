ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 858'e geriledi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 13-20 Temmuz döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 5 azaldığını gösterdi.
Böylelikle geçen hafta 863 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 858'e geriledi.
Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında hafif artış görüldü.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı TSİ 20.15'te 72,97 dolara, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı, aynı saatte 68,39 dolara yükseldi.
Kaynak: AA