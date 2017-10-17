ABD'de sanayi üretimi 3 ayın ilk yükselişini kaydetti

17 Ekim 2017

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasaların Amerikan ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan sanayi üretimine yönelik beklentisi de yüzde 0,3 artış yönündeydi. Eylülde beklentiyi karşılayan veri, ayrıca iki ay süren düşüşünü sonlandırmış oldu. Ülkede sanayi üretimi, ağustosta yüzde 0,7 ve temmuzda yüzde 0,1 gerileme kaydetmişti.

Eylülde imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,1 artış kaydetti. Verinin yüzde 0,2 artması beklenmekteydi. İmalat sanayi üretiminde ağustos ayında izlenen değişim de yüzde 0,3 düşüşten 0,2'lik düşüşe revize edildi.

Fed'in raporu ayrıca, kapasite kullanım oranının eylülde önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 76'ya indiğini gösterdi.

Analistler, bu yıl temmuza kadar artış eğilimini sürdürdükten sonra 2 ay gerileyen sanayi üretiminin, eylülde kasırgalara rağmen toparlanmasının sektör için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA