ABD'de ÜFE 6.5 yılın zirvesinde

11 Temmuz 2018

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 3,4’e çıkarak son 6,5 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ÜFE, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 0,2 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı. Aynı dönemde, yüzde 3,1’den 3,4’e yükselen yıllık ÜFE’nin yüzde 3,1’de sabit kalması bekleniyordu. Beklentiyi aşan endeks, aynı zamanda Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Rapordaki veriler, üretici fiyatlarındaki güçlü artışta, enerji fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra ticaret ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Raporda, ayrıca gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE’nin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 arttığı bildirildi. Söz konusu endeksin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artması bekleniyordu.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Özellikle yarın açıklanacak haziran ayı tüketici fiyat endeksi, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: AA