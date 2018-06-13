ABD'de ÜFE beklentileri aştı

13 Haziran 2018

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artarak piyasa beklentilerini aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ÜFE, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 0,3 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı. Aynı dönemde, yüzde 2,6’dan 3,1’e yükselen yıllık ÜFE’ye yönelik artış beklentisi ise yüzde 2,8 seviyesindeydi.

Üretici fiyatlarındaki güçlü artışta, benzin fiyatlarındaki yüzde 9,8’lik yükselişin önemli rol oynadığını ortaya koyan raporda, hizmet kaleminin de ticaret ve taşımacılık maliyetlerindeki yükselişle buna katkı sağladığı kaydedildi.

Raporda, ayrıca gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE’nin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,4 arttığı bildirildi. Söz konusu endeksin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artması bekleniyordu.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Fed’in haziran toplantısından çıkacak faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak.

Analistler, hem tüketici hem üretici fiyatlarındaki artışların Fed’i kademeli faiz artırımlarını sürdürmeye sevk edeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA