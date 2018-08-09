ABD'de ÜFE temmuzda değişmedi

09 Ağustos 2018

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda değişmedi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ÜFE, temmuzda önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 0,2 beklentisinin gerisinde kaldı. Endeks, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artış göstermişti.

ÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 seviyesine çıkarak yüzde 3,4 olan piyasa beklentisinin yine gerisinde kaldı. Endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 3,4'e çıkmıştı.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,7 arttı. Söz konusu endeksin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artması bekleniyordu.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Özellikle yarın açıklanacak haziran ayı tüketici fiyat endeksi, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: AA