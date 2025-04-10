ABD'deki kripto yasasına Trump freni! Ailesinin kripto girişimleri mevzuatın önünü tıkadı

Donald Trump ailesinin dijital varlık alanındaki geniş çaplı girişimleri, ABD Kongresi’nde uzun süredir üzerinde çalışılan iki partili kripto para mevzuatının ilerletilmesini zorlaştırıyor.

Senatör Cynthia Lummis, Axios’a yaptığı açıklamada, bazı Demokrat meslektaşlarının bu konuda endişelerini dile getirdiğini ve Trump ailesinin kripto yatırımlarının bir yasa tasarısının geçmesini güçleştirdiğini belirtti. Lummis, Senato’daki yeni dijital onaylar alt komitesine başkanlık ediyor.

Trump ailesi 2023 yılından bu yana çeşitli NFT projeleri, meme coin'ler, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları ve son olarak da bitcoin madenciliği gibi birçok dijital varlık girişimine ismini verdi. Bu durum, Demokratlar tarafından özellikle geçen haftaki stabilcoin yasası görüşmeleri sırasında sert şekilde eleştirildi.

Demokrat vekiller, Trump’ın destek verdiği projelerden birinin başarısız olması halinde, Trump’ın duruma müdahale ederek bu varlıkları kurtarmaya çalışabileceği ve bu durumun vergi mükelleflerini maddi risk altına sokabileceği görüşünü savunuyor.

Öte yandan Senato Finans Komitesi, stabilcoinler için düzenlemeler getirecek olan "GENIUS" isimli iki partili yasa tasarısını onayladı. Komite Başkanı Tim Scott, Axios’a yaptığı açıklamada, tasarının gündeme taşınacağına dair liderlikten söz aldıklarını ifade etti.

Tasarı, bankalar, banka dışı finans kuruluşları ve kredi birliklerinin stabilcoin ihraç edebilmesi, bu varlıkların güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve devletin sektöre ne düzeyde müdahil olacağı gibi temel konularda düzenlemeler getiriyor.

Temsilciler Meclisi’nde de benzer düzenlemeler içeren "STABLE" isimli bir yasa tasarısı oylanmıştı. Ancak kripto para sektörüne yakın bazı politika uzmanları, hem GENIUS hem de STABLE tasarılarının ortak bir konferansa götürülmesinden kaçınılmak istendiğini ifade etti.

ABD’de kripto düzenlemeleri üzerindeki belirsizlik sürerken, Trump ailesinin sektörle olan yakın bağları da yasal sürecin nasıl şekilleneceği konusunda siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.