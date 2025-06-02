ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, doların önümüzdeki yılın ortasına kadar Covid-19 pandemisi sırasında görülen seviyelere düşmesini beklediğini açıkladı. Banka, bu düşüşte faiz indirimleri ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkili olacağını kaydetti.

Banka tarafından 31 Mayıs'ta yayımlanan notta, ABD Doları Endeksi'nin önümüzdeki yılın bu zamanlarında yaklaşık yüzde 9 düşüşle 91 seviyesine gerileyeceği öngörüldü.

Stratejistler notta “İki yıl boyunca geniş aralıklarda dalgalı seyreden faiz oranları ve döviz piyasalarının, ABD dolarını çok daha düşük seviyelere çekecek ve getiri eğrilerini çok daha dik hale getirecek önemli bir eğilime girdiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

En kazançlı çıkacak para birimleri

Morgan Stanley stratejistleri, doların zayıflamasından en çok kazançlı çıkacakların, küresel güvenli liman olarak doların rakipleri olarak görülen euro, yen ve İsviçre frangı olacağını yazdı.

Morgan Stanley stratejistleri ayrıca, 10 yıllık tahvil getirisinin bu yıl sonuna kadar yüzde 4’e ulaşacağını ve Fed’in 175 baz puanlık faiz indirimi ile gelecek yıl daha da düşeceğini öngördüğünü belirtti.

Ticaret belirsizliğinin para birimi üzerinde baskı oluşturmasıyla dolar, bu yıl halihazırda zayıflamıştı. Dolar Endeksi şubat ayındaki zirveden bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

JPMorgan da zayıflama öngördüğünü açıklamıştı

Morgan Stanley raporuyla birlikte, doların geleceğine ilişkin şüpheleri dile getiren kurumlara bir yenisi eklenmiş oldu.

JPMorgan stratejistleri geçen hafta yatırımcılara ABD para birimi konusunda olumsuz görüşlerini sürdürdüklerini ve bunun yerine yen, euro ve Avustralya dolarına yatırım yapmalarını tavsiye ettiklerini açıklamıştı.