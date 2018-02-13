ABD'li şirketlerin kârı, yüzde 64 arttı

13 Şubat 2018

Dünya devi ABD'li 23 büyük firmanın 2017'nin dördüncü çeyreğindeki toplam net kâr ve geliri, bir önceki senenin aynı dönemine göre artış gösterdi.

23 ABD'li finans, teknoloji ve enerji firmasının arasında 2017'nin dördüncü çeyreğinde en fazla net kârı ve geliri Apple elde etti.

AA muhabirinin 23 Amerikalı finans, teknoloji ve enerji firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, söz konusu şirketlerin toplam net kâr ve geliri geçen senenin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı.

23 şirketin geçen yılın ekim-aralık dönemindeki toplam net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 64 artarak 128,1 milyar dolara ulaştı. Söz konusu şirketler 2016'nın aynı döneminde toplam 78,1 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Ayrıca, 2016'nın dördüncü çeyreğinde toplam 485,1 milyar dolar gelir eden 23 firmanın geliri de yüzde 13,7 artış kaydederek geçen yılın aynı döneminde 551,8 milyar dolara ulaştı.

Finans firmalarının toplam kârı yüzde 7 arttı

ABD merkezli uluslararası yatırım ve finans bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin 2017 dördüncü çeyreğindeki toplam net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7 artarak 25,8 milyar dolara yükseldi. Bu bankalar 2016'nın Ekim-Aralık döneminde toplam 24,1 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Söz konusu 6 bankanın toplam geliri de 2016'nın son çeyreğinde 100,1 milyar dolardan 2017'nin aynı döneminde 102,5 milyar dolara yükselerek yüzde 2,4 artış kaydetti.

Bu bankalar içinde yıldan yıla net karı en fazla yükseliş gösteren yüzde 16,7 ile Wells Fargo, yıldan yıla geliri en fazla artış kaydeden de yüzde 5,5 ile Morgan Stanley oldu.

JPMorgan Chase ise bu 6 bankanın arasında geçen yılın dördüncü çeyreğinde en fazla net kâr ve geliri yakaladı. 2017'nin Ekim-Aralık döneminde bankanın net karı 6,7 milyar dolar, geliri de 25,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Teknoloji sektöründe Apple yine zirvede

ABD teknoloji endüstrisinde faaliyet gösteren büyük firmaların 2017 Ekim-Aralık dönemindeki toplam net kâr ve gelirleri de yıldan yıla artış gösterdi.

Amerikalı teknoloji ve iletişim devlerinden Netflix, Verizon, Comcast, Intel, IBM, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geçen yılın son çeyreğindeki toplam net kârı bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 65,4 artışla 86,5 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu teknoloji şirketlerinin toplam geliri de 2016'nın son çeyreğinde 276,7 milyar dolardan 2017'nin aynı döneminde 321,67 milyar dolara yükselerek yüzde 16,2 artış kaydetti.

Teknoloji şirketleri arasında geçen yılın Ekim-Aralık döneminde en büyük net kâr ve geliri elde eden ise Apple oldu. Dünyanın piyasa değeri en büyük şirketi olan Apple bu dönemde 20,06 milyar dolar net kar elde etti. Ayrıca, firmanın 2017 dördüncü çeyreğinde kaydettiği 88,29 milyar dolarlık gelir de şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek gelir oldu.

Enerji şirketlerinin toplam kârı yüzde 873 arttı

Yüksek petrol fiyatları sayesinde, ABD'li enerji şirketlerinin net kar ve gelirleri geçen yılın son çeyreğinde artış gösterdi.

Amerikalı enerji devlerinden ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ve Kinder Morgan'ın toplam net kârı 2016'nın Ekim-Aralık döneminde 1,63 milyar dolarken, 2017'nin aynı döneminde yüzde 873 artış göstererek 15,86 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA