ABD'nin çelik ithalatı azaldı

29 Eylül 2017

ABD'nin ağustos ayında çelik ithalatı, Temmuz ayına göre yüzde 3,5 düşerek 3,35 milyon ton oldu.

Amerikan Uluslararası Çelik Enstitüsü (AIIS) verilerine göre çelik ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre onda bir oranında daha yüksek oldu. Yılın ilk sekiz ayında ABD'nin çelik ithalatı beşte birden daha fazla artarak 26,56 milyon tona çıktı.

Ağustosta yarı mamul ithalat yüzde 36 artışla 927 bin ton, yılın ilk sekiz ayında ise geçen yıla göre yüzde 41 artışla 6,15 milyon ton olarak gerçekleşti.