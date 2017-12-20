ABD'nin ham petrol stokları azaldı, üretimi arttı

20 Aralık 2017

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,5 milyon varil geriledi, ham petrol üretimi ise 9,79 milyon varile yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) raporuna göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,5 milyon varil (yüzde 1,5) azalarak 436,5 milyon varile indi. Piyasaların stoklara ilişkin beklentisi 3,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Raporda, genel petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarının ise geçen hafta 400 bin varil artışla 663,3 milyon varile yükseldiği kaydedildi.

EIA ayrıca ABD'nin haftalık benzin stoklarının 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 227,8 milyon varile yükseldiğini belirtti. Piyasalar benzin stoklarının 1,9 milyon varil artmasını bekliyordu.

Ham petrol üretiminde artış sürüyor

EIA, ülkenin ham petrol üretiminin bir önceki haftaya göre günlük ortalama 9 bin varil artarak 9,79 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin ham petrol ihracatı ise söz konusu haftada, bir önceki haftaya kıyasla günlük 772 bin varil artarak 1,86 milyon varile çıktı. Aynı dönemde, ham petrol ithalatı da günlük 471 bin varil artarak 7,36 milyon varile yükseldi.

Kaynak: AA