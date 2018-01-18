ABD'nin petrol stokları azaldı

18 Ocak 2018

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,9 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,9 milyon varil (yüzde 1,6) azalarak 412,7 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 3,5 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 4,9 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,5 milyon varil (yüzde 0,1) artışla 664,2 milyon varile yükseldi.

ABD'nin haftalık benzin stokları da 3,6 milyon varil (yüzde 1,5) artarak 240,9 milyon varile ulaştı.

Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 3,4 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 4,1 milyon varil yükselmişti.

Ham petrol üretimi toparlandı

ABD'nin ham petrol ihracatı da geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 234 bin varil artışla 1,25 milyon varile, ham petrol ithalatı da günlük ortalama 292 bin varil yükselişle 7,95 milyon varile ulaştı.

Ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 258 bin varil artışla 9,75 milyon varile ulaşarak toparlanma gösterdi.

ABD'deki kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle, önceki hafta ülkenin ham petrol üretimi sert düşüş göstererek günlük ortalama 290 bin varil azalmıştı.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatları bugünkü kayıplarını geri kazandı.

TSİ 20.10'da Londra Brent türü petrolün fiyatı 69,47, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolün fiyatı 64,14 dolara kadar yükseldi.

Kaynak: AA