ABD'nin robotik hamlesi Tesla hisselerini yükseltti

ABD yönetiminin robotik teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmaya yönelik adımlar atacağı haberleri, Tesla başta olmak üzere teknoloji hisselerinde yükselişe yol açtı. Politico'nun aktardığına göre, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, robotik alanındaki şirketlerin yöneticileriyle görüşmeler yürütüyor ve gelecek yıl bu alana ilişkin bir yürütme emrini destekleyebileceği belirtiliyor.

Dikkat çekici artışlar yaşandı

Gelişmelerin ardından robotik sektörüne ait hisselerde dikkat çekici artışlar görüldü. Serve Robotics yüzde 8, Richtech Robotics yüzde 11, Teradyne ise yüzde 1 değer kazandı.

Tesla hisseleri de haberlere olumlu tepki vererek seans öncesi işlemlerde yüzde 1,39 artışla 435,22 dolar seviyesine yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, "robotik ve ileri üretimin, üretimi ABD'ye geri taşımak için kilit önem taşıdığını" vurguladı. Bu girişimin, yönetimin yapay zekâ yatırımlarını hızlandırma planlarının ardından gündeme geldiği, federal düzeyde bir robotik çalışma grubunun oluşturulması ve yeni yasa taslaklarının değerlendirildiği ifade ediliyor.