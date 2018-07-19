AB'nin karşı vergi hamlesi bugün yürürlüğe giriyor

19 Temmuz 2018

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin ithal çeliğe ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından kendi sektörüne yönelik geçici koruma tedbirlerini açıklamıştı.

Buna göre, 19 Temmuz'dan (bugün) itibaren AB'nin "tarife oranı kotası" sistemiyle 23 farklı kategorideki çelik ürün ithalatı son 3 yılın ortalamasını aştığı takdirde yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamaya giriyor.

Otomobilde de karşılık gelecek

Öte yandan, AB, ABD'nin otomobillere yönelik olası gümrük vergilerine karşı da misilleme listesi hazırlıyor.

Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom ABD'nin AB'den ithal edilen otomobillere yönelik olası gümrük vergilerine karşı önlemler listesi hazırladıklarını ve Washington'a yapılacak AB ziyaretinin gerginliklerin hafifletilmesine yardımcı olabileceğini umduğunu belirtti.

Malmstrom Brüksel'deki Alman Marshall Fonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, "ABD bu otomobillere gümrük vergileri getirmesi halinde, bu çok talihsiz olacak. Üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme önlemleri listesini hazırlıyoruz. Ve bunu da Amerikan ortaklarımıza açıkladık" dedi.

Malmstorm "Çelik ve alüminyum ile aynı şekilde hazırlanıyor" diye ekledi.

Malmstrom'un eşlik edeceği Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, transatlantik ticareti görüşmek üzere önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret edecek.