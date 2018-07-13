AB'ye yabancı yatırımlar dip yaptı

13 Temmuz 2018

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 2017 yılı doğrudan yabancı yatırımlarına ilişkin verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'ye doğrudan yabancı yatırım miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre önemli ölçüde gerileme gösterdi.

AB'ye 2016 yılında toplam 339 milyar 338 milyon euro yabancı yatırım gelirken, bu rakam 2017 yılında 302 milyar 665 milyon euro gerileyerek 36 milyar 673 milyon euroya indi.

Bu düşüş, özellikle ABD şirketlerinin AB piyasalarındaki yatırımlarını azaltmasından kaynaklandı. ABD firmaları 2017 yılında AB'den 274 milyar 156 milyon euro sermaye çıkardı. Bu dönemde, AB doğrudan yatırımcıları da ABD piyasasından yaklaşık 67 milyar euro yatırımı çekti.

Söz konusu dönemde, AB'ye en fazla doğrudan yabancı yatırımı İsviçre gerçekleştirdi. İsviçre'yi AB'ye sermaye girişinde en yakın Japonya ve Kanada izledi.

AB şirketlerinin dış ülkelere yatırımları bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde düştü. AB, 2016 yılında toplam 250 milyar 268 milyon euro yabancı doğrudan yatırım gerçekleştirirken bu rakam 2017 yılında 119 milyar 586 milyon euroya indi.

AB, en fazla yabancı doğrudan yatırımı İsviçre'ye yaptı. İsviçre'ye bu dönemde toplam 60 milyar 750 milyon euroluk sermaye girişi sağlayan AB, Hong-Kong'a da 10 milyar 441 milyar euro doğrudan yabancı yatırım yaptı.

Kaynak: AA