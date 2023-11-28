Adabank 'katılım bankası' oldu
Geçen ağustos ayında Ahlatcı Holding'e satılan Adabank, katılım bankası olarak faaliyet gösterecek.
Haber Merkezi
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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK), mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank'a dair kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre Adabank'a katılım fonu kabulüyle finansal kiralama işlemleri konularında faaliyette bulunma izni verilirken, bankanın mevduat kabulü izni iptal edildi.
Söz konusu kararlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.