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Adnan Yıldırım yeniden Eximbank Genel Müdürü

Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Adnan Yıldırım yeniden atandı.

Adnan Yıldırım yeniden Eximbank Genel Müdürü
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Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürlüğüne Adnan Yıldırım yeniden atandı.

Ekonomi Bakanlığının konu ile ilgili atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adnan Yıldırım Türk Eximbank

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