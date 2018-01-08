AIIB, en az 1 milyar dolarlık tahvil ihraç edecek

08 Ocak 2018

Çin öncülüğünde kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), haziran ayı sonuna kadar ilk dolar cinsinden tahvil ihracını gerçekleştirmeyi planlıyor.

AIIB'ın hazine bölümü yöneticisi Soren Elbech, Çin basınına yaptığı açıklamada, belirli prosedürlerin yerine gelmesi, Yönetim Kurulu onayı gibi süreçlerin tamamlanması ile birlikte en erken 2018'in ilk yarısının sonuna doğru dolar cinsinden tahvil ihracı yapılabileceğini ifade etti.

Elbech'e göre tahvil ihracında minimum büyüklük 1 milyar dolar olacak, ancak ilk ihraca talebin çok daha güçlü olması bekleniyor. Elbech, AIIB'ın 2018'de toplam 3 milyar dolar gibi bir borçlanma planladığını da ifade etti.