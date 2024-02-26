Ak Portföy 500 milyar liralık varlıkla 'ilk 500'de

Ak Portföy, yönettiği 500 milyar lira üzerinde varlık büyüklüğüyle Türkiye'nin özel sektörde en büyük portföy yönetimi şirketi unvanını koruyor.

Ak Portföy, 500 milyar liralık varlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketi arasında da yer aldı.

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Ak Portföy'ün sektörde her alanda lider olduğunun altını çizerek, "Gücümüzü ve enerjimizi, ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın geleceğine inanmaktan, dönüşümüne öncülük yapmaktan ve yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme heyecanımızdan alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceğin inşasında sermaye piyasalarının rolünün büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ersarı, Türkiye'de finansal kurumlar içinde portföy yönetim şirketlerinin, varlık büyüklükleriyle uzun vadeli yatırım havuzunu yöneten kurumlar olarak öne çıktıklarını belirtti.

'Özel sektörün en büyüğü'

Ersarı, bu doğrultuda, yatırımcıların değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayan ve yenilikçi ürünlerle bu ihtiyaçları karşılayan bir kurum olarak dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmetler geliştirdiklerine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Türkiye’de yatırım kültürünü dönüştürmek, sektörümüze pek çok ilki kazandırmak, büyük başarılar elde etmek ve tasarruf sahiplerinin bize olan güvenlerini hissetmek, bizim için çok önemli bir motivasyon kaynağı. Zaman içinde ülkemizde tasarruf sahiplerinin birçok yeni varlık sınıfına kolayca yatırım yapabilmesini mümkün kılan rakipsiz bir ürün gamı ve yatırım fonu çeşitliliği yarattık, sonuç olarak yönettiğimiz 500 milyar lira büyüklük ile Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre özel sektörde Türkiye'nin en büyük portföy yönetim şirketiyiz."

Bu yıl ayrıca, World Finance tarafından düzenlenen "Investment Management Awards 2023 - Yatırım Yönetimi Ödülleri" kategorisinde art arda beşinci kez "Türkiye'nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi" unvanını almanın da gururunu yaşadıklarını hatırlatan Ersarı, bu gelişmelerin gurur kaynağı olduğu gibi kendilerini her zaman çok daha iyisini gerçekleştirmeye teşvik ettiğini aktardı.

Ersarı, Ak Portföy'ün kurulduğu günden bu yana ana misyonunun tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katarak, sermaye piyasalarının gelişimini ve derinleşmesini desteklemek olduğuna işaret ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Biz temel stratejimizi, yatırımcıların değişen ihtiyaç ve beklentilerini anlayan ve yaratıcı ürünlerle bu ihtiyaçları karşılayan yenilikçi ve çevik bir şirket olmak olarak belirledik. Bu kapsamda, yerli ve ileri teknolojilerden, yenilenebilir enerjiye, sağlıktan turizme kadar ‘Yatırımın Geleceği’ çatısı altında farklı temalarda ürünler geliştirerek yatırımcılarımıza sunduk. Bu temaların yanı sıra ülkemizin ihracatçı şirketlerinden yerli teknoloji temalarına, yüksek kar payı ödeyen şirketlerinden bankacılık sektörüne kadar, Türkiye'nin büyüme ve değer odaklı en geniş hisse senedi yatırım evrenine sahibiz."