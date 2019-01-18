Akbank, 210 milyon dolar getirdi

18 Ocak 2019

Akbank 3 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artışına katılımın yüzde 99.9 olduğunu duyururken, geri kalan az sayıdaki hisse 22-23 Ocak tarihlerinde Borsa İstanbul'da halka arz edilecek.

Banka, 5 Aralık 2018'de 4 milyar liralık çıkarılmış sermayesini 5.2 milyar liraya artıracağını ve her 1 TL nominal değerli pay için pay alım hakkının 2.5 TL üzerinden kullandırılması sonucunda, toplam 3 milyar TL öz kaynak artışı hedeflediğini duyurmuştu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "3-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullandırımına katılım, 17 Ocak akşamı itibarıyla yüzde 99.9 oldu" denildi.

Açıklamada geri kalan az sayıdaki hissenin de 22-23 Ocak tarihleri arasında Borsa İstanbul'da halka arz edileceği ve sürecin bu şekilde yüzde 100 olarak tamamlanacağı ifade edildi.

Bankanın KAP açıklamasında yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde kullanılmayan payların toplam nominal değerinin 1.48 milyon TL olduğu belirtildi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer Sermaye artırımının yurt dışı yatırımcılardan ilgi gördüğünü belirterek, "Bu sayede Türkiye'ye yaklaşık 210 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olmuştur" dedi.

Kaynak: Reuters