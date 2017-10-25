Akbank, bilançosunu açıkladı

25 Ekim 2017

Akbank’ın 2017 yılının ilk dokuz ayındaki finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, "Ekonomimiz, jeopolitik gelişmelere rağmen dirençli bir performans sergiledi ve dünyada en çok büyüyen ülkeler arasında tekrar yer almayı başardık. Biz de sağlam bilançomuz ve yurt dışından sağladığımız uzun vadeli kaynaklarla ekonomiye desteğimizi sürdürdük. Hızlı büyümemize rağmen etkin risk yönetimimiz ve aktif kalitemiz her zamanki gibi bizi ayrıştıran özelliklerimiz arasında yer aldı" dedi.

"Reel sektör ve bireylere sağladığımız desteği 245 milyar TL seviyesine çıkardık”

Binbaşgil, Akbank’ın müşterilerinin sürekli yanında olan bir bankacılık anlayışına sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu dönemde ekonomimize sağladığımız desteği geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yüzde 12 büyüterek kredilerimizi 195 milyarı nakdi olmak üzere toplam 245 milyar TL seviyesine çıkardık. KGF kapsamında şirketlerimize bu yılın başından itibaren 16 milyar TL kredi kullandırdık. Yılın ilk 9 ayında aktiflerimizi yüzde 7,1 oranında büyüterek 315 milyar TL’nin üzerine çıkardık. Bankamız, brüt kârı üzerinden 1 milyar 201 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 517 milyon TL konsolide net kar elde etti" ifadelerini kullandı.

"Toplam mevduatımız 188 milyar TL’ye çıktı"

Türkiye’de mevduatın kredilere paralel olarak gelişim göstermesinin sağlıklı bir bankacılık sistemi için önemli olduğu belirten Binbaşgil, "Yılın ilk 9 ayında yüzde 8 oranında artan toplam mevduatımız 188 milyar TL’ye çıktı. Mevduatımızdaki bu güçlü büyüme sayesinde, kredilerimizle ekonomimize destek sağlamamız kolaylaşacak"dedi. Tasarrufların artmasının ülke için önemini de vurgulayan Binbaşgil, "Biz de, sektörümüzün tek örneği olan yatırım platformumuz Akbank Yatırım Hizmetleri sayesinde, tasarrufların artmasına destek olmayı ve uzman kadromuzla müşterilerimize değer katmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Takipteki kredi oranımız sağlıklı büyümemizin göstergesi”

Binbaşgil, Akbank’ın takipteki kredi oranının yüzde 2,1 olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti: "3. çeyrek sonunda da güçlü büyüme performansımızı sürdürürken takipteki kredi oranımızı düşük seviyede tutmayı başardık. Bankamız, genel kredi karşılıkları da dikkate alındığında takipteki kredilere yüzde 170 oranında karşılık ayırdı.”