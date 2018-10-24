Akbank'tan 4,7 milyar TL net kar

24 Ekim 2018

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın 9 ayında 4 milyar 688 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.

Akbank’ın 2018 yılı 9 ayındaki finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, "Gelişmekte olan ülkelerde dalgalanmaların gözlemlendiği bir dönemden geçiyoruz. Bu gelişmelere rağmen, yılın üçüncü çeyreğinde de güçlü performansımızı sürdürdük. Sağlam bilançomuz ve aktif kalitemiz, yetmiş yıldır süre gelen disiplinli ve şeffaf yönetimimizle uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışımızdan kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, “Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 241 milyarı nakdi olmak üzere toplam 306 milyar TL seviyesine çıkardık. Yılın ilk 9 ayında yüzde 22 artan toplam mevduatımız 245 milyar TL düzeyine ulaştı, aktiflerimizi ise yüzde 25 büyümeyle 426 milyar TL seviyesine çıkardık. Bankamız 1 milyar 290 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 688 milyon TL konsolide net kar elde etti. Akbank, genel kredi karşılıkları da dikkate alındığında takipteki kredilere yaklaşık yüzde 135 oranında karşılık ayırdı." bilgilerini verdi.

Akbank’ın eylül ayında vadesi dolan sendikasyon kredisini hedeflenen tutarı aşarak yüzde 104 oranında yenilemeyi başardığını belirten Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak sağlamış olduk. Bu işlem, geçtiğimiz aylarda piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından yurt dışı bankaların Türk bankalarına kredi verme iştahını göstermesi açısından kritik bir test olarak görülüyordu. Bankamız, yetmiş yıllık başarılı yönetimi ve hikayesiyle bu dönemde de üzerine düşeni yaptı. Sağlam bilançomuz, şeffaflığımız ve ihtiyatlı bankacılık yaklaşımımız sayesinde sendikasyonumuzu başarı ile gerçekleştirdik. İmza attığımız bu son sendikasyon işlemiyle, bu yıl toplamda yaklaşık 4,6 milyar dolar tutarında yurt dışı kaynak sağladık ve 2018 yılında bugüne kadar sendikasyon kredisi yoluyla ülkemize en yüksek katkıyı sağlayan banka olduk."

"Yeni Ekonomi Programı ve alınan birçok aksiyon piyasalara güven verdi"

Ekonomi yönetimi tarafından açıklanan ‘Yeni Ekonomi Programı’ ve alınan birçok aksiyonun piyasalara güven verdiğini belirten Binbaşgil, Hazinenin 2 milyar dolar gibi azımsanamayacak tutardaki beş yıl vadeli bir Eurobond ihracını tek seferde başarı ile tamamladığını ve bu işleme önemli finans merkezlerinden yaklaşık üç misli talep geldiğini anımsattı.

Binbaşgil, tüm bunların Türkiye'ye olan olan güvenin ve Ekonomi Yönetimi tarafından arka arkaya atılan son derece başarılı adımların yansımaları olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akbank’ın bankacılığın her alanında, nitelikli kadrosu ve sektöre sunduğu yeniliklerle Türk ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdüreceğini vurgulayan Hakan Binbaşgil, "Geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunmak, ülkemize daha fazla değer yaratmak için yüksek bir motivasyonla çalışıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için yatırımlarımıza en ufak bir ara vermeden devam ediyoruz. Teknolojimiz ve yüksek nitelikli insan kaynağımız yatırımlarımızdaki odak noktalarımız. Böylesine nitelikli ve başarılı bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza yüksek performansları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA