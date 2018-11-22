Akbank'tan 'perakende bankacılık' hamlesi

22 Kasım 2018

Akbank, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir organizasyon yapısına geçti.



Bireysel ve KOBİ iş birimlerini “Perakende Bankacılık” çatısında bir araya getiren banka, bu yapılanma ile daha etkin, müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren, hizmetlerini daha da farklılaştıran bir bankacılık hedefliyor.



Bankadan yapılan açıklamada, Akbank’ın “Geleceğin Bankacılığı” vizyonuna uygun olarak değer yaratacak bu yeni iş biriminin liderliğini, uzun süredir bankada farklı birim ve görevlerde çalışan ve en son Kobi Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Oğuz'un üstlendiği belirtildi.

Bülent Oğuz

2003 yılından bu yana çalışmaları ve etkin liderliği ile bankaya önemli katkılar sağladığı ifade edilen Oğuz, 23 Kasım'dan itibaren Akbank Perakende Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başlayacak.