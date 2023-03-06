Akbank'tan SGK prim borcunu ödemek için kredi imkanı

Banka ayrıca, 31 Mart'a kadar SGK emekli maaşını Akbank'tan alacak olan emeklilere 7 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

İlk kez Axess veya Wings karta sahip olacak SGK emekli müşterilerine ise yıl boyunca her ay 1.000 TL, harcama sözüne ilave 1.500 TL chip-para hediye ediyor.

Emekliler, şubeye gitmeden Akbank Mobil, Müşteri İletişim Merkezi ve www.akbank.com üzerinden kolayca maaşlarını Akbank'a taşıyabiliyor.

Kampanya kapsamında aylık net geliri 3 bin 499 TL'ye kadar olan SGK emeklilerine 3 bin TL promosyon ve 1.200 TL ek promosyon, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 7 bin 500 TL-9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon, 10 bin TL ve üzerinde olanlara ise 5 bin TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon imkanı sağlanıyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için yeni SGK emeklisi olan müşterilerin maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları hesaplarına geçmeden 2 gün önce para çekme imkanı da sunuyor. Akbank'tan emekli maaşını alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada, Akbanklılar maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini faizsiz kullanabiliyor.

Detaylı bilgiye Akbank şubelerinden ve www.akbank.com üzerinden ulaşmak mümkün.