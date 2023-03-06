Akbank'tan SGK prim borcunu ödemek için kredi imkanı
Akbank, emeklilik hayatına ilk adımı kolaylaştırmak üzere SGK prim borcunun ödenmesinde yüzde 1,78'den başlayan faiz oranlarıyla EYT Kredisi sağlıyor. Banka, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT Kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1,78'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.
Banka ayrıca, 31 Mart'a kadar SGK emekli maaşını Akbank'tan alacak olan emeklilere 7 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
İlk kez Axess veya Wings karta sahip olacak SGK emekli müşterilerine ise yıl boyunca her ay 1.000 TL, harcama sözüne ilave 1.500 TL chip-para hediye ediyor.
Emekliler, şubeye gitmeden Akbank Mobil, Müşteri İletişim Merkezi ve www.akbank.com üzerinden kolayca maaşlarını Akbank'a taşıyabiliyor.
Kampanya kapsamında aylık net geliri 3 bin 499 TL'ye kadar olan SGK emeklilerine 3 bin TL promosyon ve 1.200 TL ek promosyon, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 7 bin 500 TL-9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon, 10 bin TL ve üzerinde olanlara ise 5 bin TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon imkanı sağlanıyor.
Promosyonlardan yararlanabilmek için yeni SGK emeklisi olan müşterilerin maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.
Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları hesaplarına geçmeden 2 gün önce para çekme imkanı da sunuyor. Akbank'tan emekli maaşını alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada, Akbanklılar maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini faizsiz kullanabiliyor.
Detaylı bilgiye Akbank şubelerinden ve www.akbank.com üzerinden ulaşmak mümkün.