Akbank’tan ülke ekonomisine 267 milyar TL kredi desteği

31 Ocak 2019

Akbank’ın 2018 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Hem ülkemizde, hem de küresel düzeyde piyasalarda dalgalanmaların gözlemlendiği bir yılı geride bıraktık. Bu gelişmelere rağmen Akbank başarılı bir yıl geçirdi. Türkiye’nin geleceğine olan inancımızla, güçlü sermayemiz, sağlam finansallarımız, uzmanlığımız ve deneyimimizle ekonomimize destek olmayı sürdürdük.” ifadelerini kullandı.

“Ekonomimize sağladığımız destek 267 milyar TL’ye ulaştı”

Hakan Binbaşgil, “2018 yılında ekonomimize sunduğumuz destek 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam mevduatımızı 209 milyar TL’ye, aktiflerimizi ise 355 milyar TL’ye çıkardık. Bu yıl reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağladığımız destek, 226 milyar seviyesinde gerçekleşti. Akbank, 1 milyar 427 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon TL konsolide net kar elde etti.” dedi.

“İhracatçıların her türlü finansman ihtiyacını karşılayacak destek ve avantajlar sunuyoruz”

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında ekonominin lokomotifi niteliğindeki ihracatçılara destek sağladıklarını vurgulayan Binbaşgil sözlerinin şöyle sürdürdü: Akbank, geçtiğimiz hafta hizmete sunduğumuz ‘İhracatçının Gücü Paketi’ ile ihracatçıların her türlü finansman ihtiyacını karşılayacak destek ve avantajlar sunuyor. Bu uygulamamızla bir yandan mevcut ihracatçılarımızı desteklerken, diğer yandan da yarının potansiyel ihracatçılarına ulaşıp onları cesaretlendiriyoruz. Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız.

“Başarılı sermaye artışı işlemimizle büyüme potansiyelimize ilave kapasite yarattık”

Akbank’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği başarılı sermaye artışı işlemine de değinen Binbaşgil, “Hâlihazırda son derece kuvvetli olan finansal yapımızı daha da güçlendirdik ve önümüzdeki dönemde büyüme için ilave kapasite yaratmış olduk. Geçtiğimiz hafta içinde tamamlanan bu işlemimiz, yurtdışındaki yatırımcılarımızdan da büyük ilgi gördü. Bu işlem sonucu Türkiye’ye yaklaşık 210 milyon dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandığını görmek bizi mutlu etti. Sermaye artışı işlemimizi Akbank’ın ve piyasaların ülkemizin geleceğine inancını yansıtan önemli bir gelişme olarak görüyoruz.” dedi.

“2018 gibi bir yılda ekonomimize toplam 4,8 milyar USD tutarında dış kaynak sağladık”

Akbank’ın Eylül ayında imzaladığı sendikasyon kredisinin piyasalar açısından önemli dönüm noktalarından bir tanesi olduğunu kaydeden Hakan Binbaşgil, “Bu işlemle sendikasyon piyasalarına erişim tekrar sağlandı, yurtdışı borçlanmanın önü açıldı. Sağlam finansallarımız ve yurtdışındaki yüksek itibarımız sayesinde 2018 gibi bir yılda ekonomimize toplam 4,8 milyar USD tutarında dış kaynak sağladık” dedi.

“Bankamız ve ülkemiz için insan kaynakları ve teknoloji yatırımlarımız devam ediyor”

Akbank’ın müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Binbaşgil, şöyle devam etti: Güçlü marka ve finansallarımızın yanı sıra, kuvvetli bir insan kaynakları ve de teknolojik altyapımız ile bankacılıkta çıtayı yükseltiyoruz. Bu alanlara çok önem veriyor, ciddi yatırımlar yapıyoruz. 2018’de yaygınlaştırmaya başladığımız Yeni Nesil Akbank Şubelerimiz; bu yıl içinde faaliyete geçecek Veri ve Yaşam Merkezimiz; genç, dinamik ve Türkiye’nin en iyi bankacıları olduğuna inandığım ekibimizle sektörde etkinliğimiz giderek artacak ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza özverili performansları için teşekkür ediyorum.