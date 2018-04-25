Albaraka Türk, murabaha sendikasyon kredisi aldı

25 Nisan 2018

Albaraka Türk, 245 milyon dolar ve 60 milyon euro tutarında murabaha sendikasyon kredisi sağladı.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamız 8 ülkeden 17 bankanın katılımı ile 245 milyon dolar ve 60 milyon euro tutarında murabaha sendikasyon kredisi temin etmiştir. 370 gün vadeli olarak temin edilen murabaha sendikasyon kredisinin maliyeti dolar katılım için LIBOR+125 bps ve avro katılım için EURIBOR+115 bps olarak gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA