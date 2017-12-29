Albaraka Türk paylarına tedbir
Albaraka Türk payları, volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 12 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Albaraka Türk payları 12 Ocak'a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere durduruldu.
BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi (VBTS) kapsamında, ALBRK.E payları 29 Aralık 2017 tarihinden (seans başından) itibaren 12 Ocak 2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir"