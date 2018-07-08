Albaraka Türk'ten 'Pana Yapı' açıklaması

08 Temmuz 2018

Albaraka Türk Katılım Bankası, Pana Yapı projelerine yönelik yaşanan mağduriyet ve sosyal medyadaki bazı paylaşımlar için açıklamada bulundu.

Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Bir kez daha ifade etmek isteriz ki; Pana Yapı firmasının iki inşaat projesi sebebiyle, kredi kullandırdığımız müşterilerimizin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için çalışmalarımız olayın öğrenildiği ilk günden beri aralıksız devam etmektedir.

Albaraka Türk Katılım Bankası olarak, ilgili firmayı özellikle tavsiye ettiğimiz ve konuyla ilgili aksiyon almadığımıza yönelik sosyal medyada yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir şekilde nedeni olmadığımız mağduriyetle ilgili olarak duyduğumuz üzüntüyü belirtmek isteriz.

Tüm bu gayretlerimiz ve açıklamalarımıza rağmen bu tür asılsız iddialarda bulunanlar hakkında bankacılık kanunu ve sair kanunlarla oluşan haklarımız mahfuzdur.

Albaraka Türk olarak bizim de bu süreçten maddi ve manevi olarak etkilendiğimizi ifade etmek isteriz.

Mağduriyetlerin yaşanmaya başladığı ilk günden itibaren, tüm mağdur müşterilerimizin taleplerini en kısa sürede cevaplamak için özel bir ekip görevlendirildi.

Müşterilerimiz tek tek aranıp bilgilendirilmeye devam edilmektedir. Ödemeler konusunda yapılandırma veya iade isteyenlere sözleşme ve yasal çerçeve dahilinde kolaylık sağlanmaktadır. İlgili talepleri en hızlı şekilde karşılamak için bankamız, ilgili kurum ve kuruluşlarla da sürekli iletişim halindedir.

Projelerle ilgili sorumluluğumuz maalesef sadece bankamız üzerinden söz konusu projelerden konut almak için kredi kullanmış olan müşterilerimiz ile sınırlı olup burada da kanunun el verdiği ölçüde aksiyon alabilmekteyiz.

Müşterilerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olma prensibiyle hareket eden bir katılım bankası olarak konu takibimizdedir. Mağduriyetlerin giderilmesi konusunda yasal tüm sorumluluklarımızı titizlikle yerine getireceğimizi ve müşterilerimizin memnuniyeti için yapılması gerekenleri yasal çerçeve içinde sonuna kadar yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna önemle duyururuz.