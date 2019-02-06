Albayrak: Fiyatlara karşı önemli adımlar atacağız

06 Şubat 2019

Ankara'da gazete ve televizyonların ekonomi müdürleri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomideki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Fiyat artışlarına karşı önümüzdeki hafta yeni adımlar atacaklarını duyurun Albayrak ayrıca, bankaların kredi portföyünün büyümediğini ve bu konuyu yakından izlediklerini söyledi.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok"

- 2008 krizinden büyük ders çıkarıldı, seçimden sonra daha iyi olacağız. 2019 büyüme hedefini rahat tutturacağız, hedeflerde sapma yok.

- Fed'in aldığı son kararlar bizim için şanstır. Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok.

- Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız. Bu hafta seracılık yapılandırma planı açıklanacak.

- Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacak. Tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak.

"Herkes işini yapsın, biz mali politikaları yöneteceğiz"

- Emeklilikte yaşa takılanlar konusu şu anda gündemde yok.

- İş Bankası'nın siyasi bir zemini var bir de teknik zemini var. Meclis bu konuda adım atacak. Böyle bir adım atılırsa çok güçlü bir yapı ortaya çıkar, piyasa açısından da pozitif bir etki yapar.

- Piyasanın TCMB'den talebi iyice düştü, bu iyi bir gelişme. (TCMB) Herkes işini yapsın, biz mali politikaları yöneteceğiz. TCMB'nin bağımsız yapısı göz önünde bulundurulmalı.

- Kapsamlı vergi reformu için çalışıyoruz, reform küresel rekabete uygun olmalı.

- İşsizlik konusunda kötü bir resim beklemiyorum.

"Piyasayla kavga etmeyiz ama anahtarı da vermeyiz"

- Hazine'yi en optimum şekilde borçlandırıyoruz, amacımız düşük faiz ödemek.

- (Hazine borçlanması) Piyasayla kavga etmeyiz ama anahtarı da piyasaya vermeyiz. Bazı uyanık oyuncular şikayet edebilir ama devam edeceğiz

"Bankacılık para toplayıp üzerine oturma yeri değildir"

- Bankacılık sektörü güçlü bir sermaye yeterliliğine sahip. Kredi maliyetlerinde son 3 ayda 10 puandan fazla iyileşme var. Faizler düşerken bankaların kredi portföyü artmıyor, konuyu yakından izliyoruz.

- Bankalar kredi verme konusunda bir şeyden çekiniyorsa bize anlatsınlar öğrenelim. Bankacılık, birilerinin paralarını toplayıp üzerine oturma yeri değildir. Bankaların aldıkları lisans, paraları tutma amaçlı değil

- (Varlık fonu) Bilanço büyütme, şeffaflık anlamında büyük yol katedildi.

- Finans merkezi iddiamız için Şubat ayında ve ikinci yarıda 2 büyük hamle olacak.