Altın fiyatları, yatırımcıların son düşüşleri alım fırsatına çevirmesiyle destek bulsa da, yeni güne yatay bir seyirle başladı. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesi, altının kazançlarını sınırlayan ana unsur oldu.

Altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, “Gram altın kaç TL?”, “Altın fiyatları bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın ne oldu?” gibi soruları sıkça aratarak piyasalardaki son durumu öğrenmeye çalışıyor.

Yeni işlem gününde ons altın fiyatı, önceki seansta yaşanan yüzde 1’lik düşüşün ardından 3.296 dolar seviyesinde dengelendi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 artışla 3.308,30 dolara yükseldi.

Türkiye'de ise gram altın fiyatı dünkü düşüş sonrası yatay seyretti. Güne 4.142 lira seviyesinde başlayan gram altın, yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor.

Piyasalarda gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ışık tutabilecek olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine çevrilmiş durumda. Bu veri, Fed’in yılın geri kalanındaki adımları açısından kritik önem taşıyor.

28 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.141,76 TL – Satış 4.142,23 TL

Ons Altın: Alış 3.297,71 dolar – Satış 3.298,18 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.756,00 TL – Satış 6.819,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.514,00 TL – Satış 13.640,00 TL

Tam Altın: Alış 26.537,12 TL – Satış 27.061,34 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 26.945,00 TL – Satış 27.154,00 TL

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