Alım var ama kazanç sınırlı: Altında yatay seyir (28 Mayıs altın fiyatları)
28 Mayıs Çarşamba gününde Altın fiyatları, yatırımcıların düşüşü fırsata çevirmesiyle destek bulsa da ABD ile AB arasındaki ticaret tansiyonunun düşmesi, yükselişi sınırladı. Altın fiyatlarındaki son durumu merak eden yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel fiyatları araştırıyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Yarım altın kaç TL oldu? Tam altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatları!
Altın fiyatları, yatırımcıların son düşüşleri alım fırsatına çevirmesiyle destek bulsa da, yeni güne yatay bir seyirle başladı. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesi, altının kazançlarını sınırlayan ana unsur oldu.
Altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, “Gram altın kaç TL?”, “Altın fiyatları bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın ne oldu?” gibi soruları sıkça aratarak piyasalardaki son durumu öğrenmeye çalışıyor.
Yeni işlem gününde ons altın fiyatı, önceki seansta yaşanan yüzde 1’lik düşüşün ardından 3.296 dolar seviyesinde dengelendi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 artışla 3.308,30 dolara yükseldi.
Türkiye'de ise gram altın fiyatı dünkü düşüş sonrası yatay seyretti. Güne 4.142 lira seviyesinde başlayan gram altın, yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor.
Piyasalarda gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ışık tutabilecek olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine çevrilmiş durumda. Bu veri, Fed’in yılın geri kalanındaki adımları açısından kritik önem taşıyor.
28 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 4.141,76 TL – Satış 4.142,23 TL
Ons Altın: Alış 3.297,71 dolar – Satış 3.298,18 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.756,00 TL – Satış 6.819,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.514,00 TL – Satış 13.640,00 TL
Tam Altın: Alış 26.537,12 TL – Satış 27.061,34 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 26.945,00 TL – Satış 27.154,00 TL