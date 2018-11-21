Allianz 8.7 milyar euro kar açıkladı

21 Kasım 2018

Allianz Grubu'nun kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi yılın 3. çeyreğinde yüzde 9,8'e ulaştı.

Allianz'ın, toplam gelirleri de 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 30,5 milyar euroya çıktı. Grubun gelirleri 2017'nin üçüncü çeyreğinde 28,3 milyar euro düzeyinde gerçekleşmişti.

Doğal afet kaynaklı hasarların azalması, daha iyi hasar gelişimi ve genel gider oranındaki düşüşün desteğiyle faaliyet karını 3. çeyrekte yüzde 20,6 artırarak 3 milyar euroya ulaştıran Allianz'ın dokuz aylık faaliyet karı da yüzde 4,8 yükselişle 8,7 milyar euro oldu. Allianz böylece, yıl sonu için 11,1 milyar euro olan faaliyet karı hedefinin yüzde 79'unu gerçekleştirdi.

Faaliyet karındaki artış sonucunda, Allianz Grubu'nun hissedarlara ait net karı 3. çeyrekte yüzde 23,6 artarak 1,9 milyar euro oldu.

Elementer sigortalar branşı faaliyet karında yüzde 44,6'lık artış kaydeden Allianz, bu branşta 3. çeyrekte brüt prim üretimini 12 milyar euroya çıkardı. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme, yüzde 4,3'lük hacim ve yüzde 1,8'lik fiyat etkilerinin de katkısıyla toplamda yüzde 6,1 düzeyinde gerçekleşti.

Fon büyüklüğü 2 trilyon euroyu aştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, yılın dokuz ayında grup genelinde ciddi verimlilik artışıyla güçlü bir performans sergilediklerini belirterek, "Hedeflerimize ulaşacağımız konusunda kendimize güveniyoruz." dedi.

Allianz Grubu Finans Direktörü (CFO) Giulio Terzariol da elementer sigortalar branşında, ana pazarlarda güçlü bir performans sergileyerek başarılı bir üçüncü çeyrek geçirdiklerini ifade etti.

Hayat ve sağlık sigortaları branşlarında güçlü performans gösterildiğini ve gelirlerini artırdıklarını vurgulayan Terzariol, yeni işlerden elde edilen gelirin, 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 yükseldiğini bildirdi.

Terzariol, 3. çeyrekte hayat ve sağlık sigortaları branşlarında yeni işlerden elde edilen gelirin, sermaye verimliliği yüksek ürünlerin satışlarının güçlü olması ile 476 milyon euroya çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yönetilen fon büyüklüğü, 2 trilyon 15 milyar euro ile rekor düzeye çıktı. Faaliyet karı ise 3. çeyrekte 2017'nin aynı dönemine göre, fon yönetimi kaynaklı gelirlerin artması, grup dışı fon büyüklüğünün daha fazla olması, kar marjının az da olsa iyileşmesi ve performans ücretlerinin artmasının etkisiyle yüzde 10,6 artarak 650 milyon euroya ulaştı. Fon yönetiminde ilk dokuz aylık sonuçlara bakıldığında da faaliyet gelirleri yüzde 7,2 artarak 5,0 milyar euro oldu."

Kaynak: AA