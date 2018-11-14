Alman ekonomisi yıllar sonra daraldı

14 Kasım 2018

Almanya ekonomisi, Destatis verilerine göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı. Böylece Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi, 2015'in başından beri ilk defa bir çeyrekte küçülmüş oldu.

Almanya'da hükümet, 11 Ekim'de, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi 1,8'e, 2019 yılı için ise yüzde 2,1'den 1,8'e düşürülmüştü.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu yılın son çeyreğinde ciddi bir toparlanma beklenirken; küresel ticaret ihtilaflarının artması, ABD ve Çin'deki önemli ekonomik yavaşlama ve Brexit ülke ekonomisi için risk olarak görülüyor.

"Bu bir felaket değil"

Öte yandan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier yüzde 0,2'lik daralmayı, "Bu bir felaket değil, son çeyrekte büyümenin yukarı yönlü toparlanmasını bekliyoruz." şeklinde değerlendirdi.

Daralmanın, ağırlıklı olarak, otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından kaynaklandığını belirten Altmaier, "Otomobil üreticileri üretimlerini düşürmek zorunda kaldılar. İnsanlar daha az otomobil almaya başladı. Bu yüzden üçüncü çeyrekte ekonomi yüzde 0,2 küçüldü." diye konuştu.

Kaynak: AA