Alman finans sistemine "risk var" uyarısı

14 Kasım 2018

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, finansal sistemdeki kırılganlıkların artmakta olduğunu ve büyümenin karşısındaki risklerin önemi ölçüde arttığını belirtti.

Bundesbank, bankaları da yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmayabilecekleri konusunda uyardı.

Almanya, birleşmesinden bu yana en uzun süreli büyüme dönemini yaşıyor ancak bu gidişat artık yavaşlamaya başladı.

Ekonominin üçüncü çeyrekte daralmış olması, Euro Bölgesi'nin en büyüğü olan Alman ekonomisinin yeni bir krize hazırlıklı olup olmadığı sorusunu doğuruyor.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Claudia Buch, bankanın düzenli olarak yayınladığı istikrar raporu açıklanırken, "Gelecekteki ekonomik faaliyetin karşısındaki riskler bugün için aşağı yönlü sapmıştır." dedi.

Bankaya göre uzun süren büyüme dönemi, yüzde 15 ile 30 arasında aşırı değerlenmiş olan emlak piyasası başta olmak üzere, varlık fiyatlarını yükseltti.

Özellikle emlak piyasası için şu anda önlem almak için acil bir gereklilik olmadığını belirten Bundesbank, bankaların bazı teminat varlıklarını aşırı değerlendirmiş ve kredi risklerini de fazlasıyla küçümsemiş olabileceklerini vurguladı.

Eğer ekonomide bir ters gidişat olursa ve eş zamanlı kredi temerrütleri, varlıkların yeniden fiyatlanmaları ve faiz oranı değişimleriyle daha da ağırlaşırsa, bankaların güvenlik duvarları yetersiz kalabilir.

Buch, "Alman bankacılık sistemi risk primlerinde, dolayısıyla faiz oranlarında ani bir yükseliş ihtimaline karşı daha kırılgan bir duruma geldi." dedi.

"Piyasa katılımcılarının karşılarındaki riskleri küçümsediklerini ve bunlara karşı yeterli fiyatlandırmayı yapmadıklarını gösteren kanıtlara sahibiz."

Kaynak: Reuters