Alman firmaların ihracat beklentisi toparlandı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, eylülde 18,7 puana yükseldi.
Almanya'da geçen ay gerileyen Ifo İhracat Beklenti Endeksi, eylülde hafif toparlanarak 18,7 puana çıktı.
Merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülke için eylül ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.
Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Almanya'da ağustos ayında 18,2 puan olan İhracat Beklenti Endeksi'nin eylülde 18,7 puana çıktığını bildirdi.
Güçlü euronun, ihracatçıların havasını bozmayı başaramadığını ifade eden Fuest, Euro Bölgesi’nin Almanya'nın ihracatının temel sürücüsü olmaya devam ettiğini kaydetti.
Gerileme yaşayan tek sektör otomobil üretimi
Clemens Fuest, ihracat beklentilerinin Alman imalatının önemli alanlarının neredeyse hepsinde geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Metal üretim ve işleme şirketleri, uluslararası ticaret faaliyetlerini önemli ölçüde geliştirmeyi bekliyor. Cam ve seramik sektöründe ise gösterge yeni bir rekor kırdı. Açık bir gerileme yaşayan tek sektör, anket katılımcılarının şu anda yüksek ihracat şansı görmediği otomobil üretimi oldu."
Temmuzda 20,7 olan Ifo İhracat Beklenti Endeksi, geçen ay 18,2’ye gerilemişti.
Kaynak: AA