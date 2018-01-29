Alman firmaların istihdam isteği rekor seviyede

29 Ocak 2018

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ocak ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre aralıkta 113,6 puan olan İstihdam Barometresi ocak ayında 113,8 puana çıktı ve rekor kırdı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada Alman şirketlerinin giderek artan sayıda personel aradığına işaret edildi.

Açıklamada, dağıtım, inşaat ve hizmet sektörlerinde şirketlerin ilave ekip arayışlarını artırmayı planladığı ifade edilerek, "Barometre, üç sektörde de yeni bir rekor seviyeye çıktı. Özellikle geçici istihdam büroları daha fazla personel istihdam etmek istiyor" denildi.

Yedi ay üst üste artıştan sonra barometrenin imalatta önemli ölçüde düştüğü belirtilen açıklamada, "Üreticiler hala ek personel kiralamayı planlamalarına rağmen, istihdam son aylarda olduğundan daha yavaş artacak" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA