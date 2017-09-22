Almanya imalat ve hizmet PMI beklentileri aştı

22 Eylül 2017

Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) eylül ayında 60.6 öncü değerini alarak, hizmet sektörü PMI da 55.6'ya yükselerek beklentileri aştı.

Endeks imalat ve hizmet sektörünün toplamda Nisan 2011'den, yani yaklaşık altı buçuk yıldan bu yana en hızlı büyümeyi kaydettiğini gösterdi.

Analistler ağustosta 59.3 nihai değerini alan imalat PMI'ın eylülde 59'a gerileyeceğini, 53.5 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 53.8'e yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

Alman ekonomisi bir süredir tarihi düşük işsizlik, artan alım gücü ve sıfıra yakın borçlanma faizlerinin desteğiyle tüketim harcamaları kaynaklı büyüme kaydediyor. Ekonomideki bu canlılık Angela Merkel'in Pazar günü yapılacak genel seçimlerde büyük ihtimalle dördüncü defa başbakan seçilmesinde rol oynayacak.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI, imalat sektörünün keskin şekilde artan siparişlere ve bekleyen işlere yetişmek için istihdamı artırdığını gösteriyor.

Şu ana kadar açıklanan resmi sanayi siparişleri ve üretimi verileri ekonomi hakkında karmaşık bir resim çiziyor olsa da, IHS Markit'in açıklamasına göre PMI verileri üçüncü çeyrekte gayrı safi yurtiçi hasılada büyümenin ikinci çeyrekte görülen yüzde 0.6 düzeyinden yüzde 0.7'ye yükseleceğine işaret ediyor.

Kaynak: Reuters