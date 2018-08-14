Almanya'da büyüme beklentilerin hafif üzerinde

14 Ağustos 2018

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı ikinci tahmin verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 0,5 arttı. İkinci çeyrek büyümesine ilişkin beklenti yüzde 0,4 yönündeydi.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı ihracat, hanehalkı ve kamunun nihai tüketim harcamalarından geldi. Geçici hesaplamalara göre, makine ve ekipmanlarına sermaye yatırımı az da olsa arttı.

Bu yılın ikinci çeyreği ile 2017'nin aynı dönemi kıyaslandığında, düzeltilmiş ve takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 2,3 oldu. 2018’nin ilk çeyreğinde GSYH artışı yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yılın ikinci çeyreğindeki ekonomik performans, iç piyasada istihdam edilen 44,8 milyon kişiyle gerçekleşti. İstihdam geçen yıla göre 599 bin kişi arttı.

Kaynak: AA