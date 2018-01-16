Almanya'da enflasyon enerji ve gıda ile arttı

16 Ocak 2018

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da yıllık enflasyon 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 1,8 arttı.

2017'deki belirgin yükseliş, enerji fiyatlarından kaynaklandı. 2016 yılına kıyasla, enerji fiyatları, önceki üç yılda düşüş gösterdikten sonra 2017'de yüzde 3,1 arttı.

Gıda fiyatları da 2017'de 2016'ya kıyasla önemli oranda yükseliş kaydetti. Bu dönemde yüzde 3 artan gıda fiyatlarının, enerji fiyatları gibi genel enflasyon üzerinde güçlü bir yükseliş etkisi oldu.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da 2017'de yıllık enflasyon yüzde 1,4 seviyesinde belirlendi.

2017 yılı aralık ayı ele alındığında ise yıllık enflasyon daha önce açıklanan öncü bildirimde belirtildiği gibi yüzde 1,7 yükseldi. Ülkede, enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

Almanya'da, Avrupa Birliği uyumlu nihai TÜFE aralıkta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık da yüzde 1,6 yükseliş kaydetti.

Kaynak: AA