Almanya'da fabrika siparişleri azaldı

07 Mayıs 2018

Almanya'da yeni fabrika siparişleri, bu yılın mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede mart ayı mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri, şubat ayına kıyasla yüzde 0,9 geriledi. Yıllık bazda ele alındığında ise fabrika siparişleri, yüzde 3,1 yükseldi.

Yurt içi siparişler martta, önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, yurt dışı siparişler yüzde 2,6 azaldı. Avro Bölgesi ülkelerinden yeni siparişler de söz konusu dönemde yüzde 3 ve diğer ülkelerden yeni siparişler yüzde 2,5 azaldı.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Diğer yandan, şubat ayı verisi yüzde 0,3 artıştan, yüzde 0,2 azalışa revize edildi.

Kaynak: AA