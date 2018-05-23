Almanya'da imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı

23 Mayıs 2018

Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI), mayıs ayında 56.8 öncü değerini alarak beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI da 52.1 ile beklentilerin altında kaldı.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, yeni işletmelerin büyümesinin neredeyse üç yılın dip seviyesine gerilemesiyle, Almanya'nın özel sektöründeki büyüme Mayıs ayında bir buçuk yıldan uzun sürenin en düşük seviyesini gördü.

Reuters anketine katılan uzmanlar, Nisan ayında 58.1 nihai değerini alan imalatın Mayıs'ta 57.8'e gerileyeceğini, 53 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 53'te kalacağını tahmin ediyorlardı.

İmalat ve hizmet sektörleri Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise Nisan'da 54.6'yı gördükten sonra Mayıs'ta 53.1'e geriledi.

Verilerin ardından euro kayıplarını artırarak 1.1701 dolar ile altı ayın dip seviyesini gördü.

Kaynak: Reuters