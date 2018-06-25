Almanya'da iş dünyası güveni azaldı
Sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, haziranda 101,8 puana indi.
Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay 101,8 puana geriledi.
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.
Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin haziran ayı İş Dünyası Güven Endeksi'nin mayıstaki 102,3 puandan 101,8 puana indiği belirtildi.
Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi’nin ise bu dönemde 98,6 puanla değişmediği bildirilen açıklamada, Ifo Cari Durum Endeksi'nin de 106,1 puandan 105,1 puana gerilediği aktarıldı.
Açıklamada, şirketlerin mevcut iş durumlarından daha az memnun oldukları ancak iş beklentilerinin biraz iyimser kaldığı belirtilerek, "Alman ekonomisinin faydalandığı kuyruk rüzgarı sakinleşiyor." denildi.
Kaynak: AA