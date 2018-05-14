Almanya'da istihdam 1. çeyrekte arttı

14 Mayıs 2018

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış istihdam, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ilk üç aylık dönemde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

2017 yılının son çeyreğinde de istihdam yüzde 1,4 artış göstermişti.

Yılın ilk çeyreğinde istihdama katılan kişi sayısı 609 bin artarken, toplam istihdam 44 milyon 347 bin oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla istihdam edilen kişi sayısındaki artış, temel olarak hizmet sektöründeki büyümeden kaynaklandı.

2018 yılının ilk çeyreği ile bir önceki çeyrek kıyaslandığında ise Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış istihdam artışı yüzde 0,4 olarak belirlendi.

Kaynak: AA