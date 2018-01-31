Almanya'da istihdam hafif arttı

31 Ocak 2018

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 2017 yılının aralık ayında kasım ayına göre yüzde 0,2 yükseldi. Aralıkta istihdama katılan kişi sayısı 67 bin kişi artarken, toplam istihdam 44 milyon 480 bin oldu.

Almanya’da aralık ayında istihdam, arındırılmamış rakamlarla değerlendirildiğinde aylık yüzde 0,3 azaldı. Aralık 2016'ya göre ise yüzde 1,5 yükseldi.

İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde

Bu arada iş gücü anketine dayanan geçici tahminlere göre, aralık ayında arındırılmamış rakamlarla 1,54 milyon işsiz belirlendi. Bir önceki aya kıyasla işsiz sayısı 44 bin (yüzde 2,7) artış kaydetti.

Almanya’da mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise kasımda önceki aya kıyasla yaklaşık 13 bin kişi azalarak 1,58 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede aralık ayı arındırılmış işsizlik ise yüzde 3,6 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA