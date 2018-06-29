Almanya'da ithalat ve ihracat fiyatları yükseldi

29 Haziran 2018

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, İthalat Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 ve geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 3,2 yükseldi. Endeks, mart ayında yüzde 0,1 azalmış, nisan ayında ise yüzde 0,6 artmıştı.

Diğer yandan, ham petrol ve madeni yağlar hariç İthalat Fiyat Endeksi de mayısta 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdi.

Almanya’da İhracat Fiyat Endeksi ise bu yılın mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 0,5, geçen yılın mayıs ayına göre de yüzde 1,3 artış kaydetti.

İhracat Fiyat Endeksi, 2018'in mart ve nisan aylarında ise yüzde 0,7 yükselmişti.

Kaynak: AA