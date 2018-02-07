ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Almanya'da sanayi üretimi aralıkta azaldı

Almanya'da sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi.

Almanya'da sanayi üretimi aralıkta azaldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, 2017 yılının aralık ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasım ayına kıyasla yüzde 0,6 azalış kaydetti. Sanayi üretimi, Aralık 2016'ya göre ise yüzde 6,5 arttı.

Almanya'da sanayi üretiminin aralıkta, aylık yüzde 0,7 azalması ve yıllık yüzde 6,8 artması bekleniyordu.

Veriler, Almanya'da aralık ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,7 gerilediğini ortaya koydu.

Kaynak: AA

Son dakika almanya sanayi üretimi

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.