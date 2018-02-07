Almanya'da sanayi üretimi aralıkta azaldı
Almanya'da sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, 2017 yılının aralık ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasım ayına kıyasla yüzde 0,6 azalış kaydetti. Sanayi üretimi, Aralık 2016'ya göre ise yüzde 6,5 arttı.
Almanya'da sanayi üretiminin aralıkta, aylık yüzde 0,7 azalması ve yıllık yüzde 6,8 artması bekleniyordu.
Veriler, Almanya'da aralık ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,7 gerilediğini ortaya koydu.
Kaynak: AA