Almanya'da ÜFE kasımda arttı

20 Aralık 2017

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. ÜFE, Kasım 2016'ya göre ise yüzde 2,5 arttı. Kasım ayı ÜFE, piyasalardaki aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6'lık beklentinin altında gerçekleşti.

Söz konusu ayda tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Kasım 2016'ya kıyasla artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 3 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 2,7 ve petrol ürünleri fiyatları yüzde 8,5 artarken, doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 3,7 azaldı.

Kasımda yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 3,3, dayanıksız tüketim malları fiyatlarında yüzde 2,4 ve dayanıklı tüketim malları üretiminde 1,2 artış kaydedilirken, sermaye malları fiyatlarında ise yüzde 1,1 azalış görüldü.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise kasımda aylık 0,1 geriledi, yıllık olarak ise yüzde 2,3 yükseldi.

Kaynak: AA