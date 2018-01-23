Almanya'da yatırımcı güveni hızlı yükseldi

23 Ocak 2018

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen Zew endeksi beklentilerin üzerinde geldi.

Zew Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında beklenti endeksi 20,4 puana yükseldi. Analistlerin tahmini bir önceki ay 17,4 olan endeksin 17,5 puana çıkacağı yönündeydi.

Zew cari endeksi de 89,3 puandan 95,2 puana sıçrama yaptı. Böylece endeksin başladığı 1991 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviye görüldü. Piyasalarda beklenti endeksi için tahmin 89,5 seviyesindeydi.