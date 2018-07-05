Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü

05 Temmuz 2018

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya için 2018 yılı GSYH büyüme tahminini artan korumacılık ve sert bir Brexit tehtidini nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Nisan ayında yaptığı açıklamada Almanya'da GSYH'nın 2018 yılında yüzde 2,5 büyüyeceğini tahmin eden IMF, bu beklentisini yüzde 2,2'ye indirdi. Bununla birlikte IMF, 2019 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,0'dan 2,1 seviyesine çıkardı.

Almanya Başbakanı Merkel'in kamu yatırımlarını artırma ve uzun vadeli büyümeyi destekleme planlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten IMF, ancak Berlin'in yapması gereken daha çok şey olduğunu vurguladı.

IMF açıklamasında, "Alman nüfusunun hızla yaşlandığı dikkate alındığında, IMF direktörleri altyapıya ve eğitime kamu yatırımlarının daha da büyütülmesini, özel sektör yatırımlarına daha fazla teşvik verilmesini tavsiye ediyorlar" denildi.